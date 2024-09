La fast-fashion chinoise dans le collimateur des États-Unis

L'administration américaine, dans un effort visant à protéger les entreprises et travailleurs locaux, s’attaque à une pratique d’importation connue sous le nom de « régime de minimis ». Ce régime permet aux entreprises étrangères d'expédier des produits aux États-Unis sans payer de droits de douane, tant que la valeur des marchandises ne dépasse pas 800 dollars. Selon les rapports, Shein et Temu profitent largement de cette exemption, en représentant près d'un tiers des colis entrant sur le sol américain sous ce régime, d’après un rapport parlementaire.



Les nouvelles mesures annoncées visent à restreindre cette exemption, notamment pour les produits textiles et autres articles de consommation courante, qui constituent environ 70% des importations chinoises vers les États-Unis. Objectif : rétablir une concurrence équitable entre les entreprises américaines et étrangères.