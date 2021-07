La filière automobile veut 17 milliards pour réussir la transition vers l'électrique

Ce lundi 12 juillet, l'ensemble de la filière automobile française a rendez-vous à l'Élysée. Emmanuel Macron promet aux constructeurs, aux équipementiers, aux partenaires sociaux et aux représentants un « accompagnement renforcé » pour accélérer la transition écologique et « construire, au niveau national et européen, une vision stratégique commune à l’horizon 2030 », selon le communiqué présidentiel. Une transformation « nécessaire » et que le chef de l'État est « prêt à soutenir ».



L'ensemble des professionnels devront discuter d'un plan détaillé de transition, en insistant sur les activités d'avenir comme les batteries et les bornes de recharge, l'hydrogène, l'électronique de puissance, les logiciels embarqués. L'Élysée a l'intention d'accompagner l'ensemble de l'industrie dans cette transition vers les moteurs électriques, la seule motorisation qui sont les seuls à satisfaire les exigences d'élimination complète des émissions de CO2 dans l'automobile.