La filière nucléaire pourrait recruter plus de 10.000 personnes chaque année jusqu'en 2030

Entre 2019 et 2022, la filière nucléaire française a embauché 5.000 personnes chaque année. Mais les besoins sont tels que ce chiffre pourrait doubler, voire tripler jusqu'en 2030. Lors d'une conférence de presse, Alain Tranzer, le délégué général à la qualité industrielle et aux compétences nucléaires d’EDF, a expliqué qu'un salarié sur deux qui travaillera dans la filière en 2030 n'y travaille pas aujourd'hui.



Le défi majeur est donc d'attirer, de former, de recruter et « d'accélérer l'expérience et les compétences des nouveaux arrivants », affirme-t-il. EDF estime les besoins entre 10.000 et 15.000 personnes par an sur la période 2023-2030 ! Il faut dire que le programme est chargé : six EPR sont en projet, avec une option pour huit supplémentaires, a annoncé Emmanuel Macron.