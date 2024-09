La fraude sociale, 13 milliards d'euros par an, est surtout le fait des entreprises

La fraude sociale en France est souvent perçue comme étant principalement le fait des particuliers, en particulier des bénéficiaires d'aides sociales comme le Revenu de Solidarité Active (RSA). Pourtant, un rapport récent du Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS), demandé par Élisabeth Borne alors qu’elle était Première ministre, révèle une tout autre réalité. Selon ce document, la fraude aux cotisations non versées, principalement de la part des entreprises et des travailleurs indépendants, représente 56 % de la fraude totale, contre seulement 34 % pour les assurés sociaux.



Le rapport met en évidence l’importance d’améliorer la prévention en matière de fraudes à la Sécurité sociale. Si des efforts significatifs sont déjà consacrés à la répression et aux contrôles, ces derniers ne suffisent pas. En effet, les dispositifs actuels, bien que coûteux en ressources humaines, sont inefficaces pour récupérer l’intégralité des sommes dues.



Le président du HCFiPS, Dominique Libault, a rappelé que « le tout-contrôle n'est pas pleinement efficace » et qu'il peut être contre-productif, notamment en termes d'accès aux droits pour certaines populations. Le rapport souligne également que la stigmatisation des populations précaires alimente un discours injuste, alors que la majeure partie des fraudes provient des acteurs économiques.



L’une des principales préoccupations du HCFiPS est le rôle croissant des micro-entrepreneurs dans la fraude sociale. Ces travailleurs indépendants, souvent perçus comme des petites structures, sont pourtant au cœur des montants non versés à l’État en matière de cotisations sociales. Le rapport pointe « un risque plus important » chez ces acteurs, qui profitent parfois de dispositifs économiques et législatifs peu surveillés pour échapper à leurs obligations fiscales.