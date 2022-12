La gauche et la défense, une relation complexe

La contribution intellectuelle de Jaurès n’a pas mis fin à la défiance qui prévalait entre la gauche et les armées. Cette défiance a été réactivée à l’occasion de la guerre d’Algérie, notamment au moment du retour du général de Gaulle au pouvoir en 1958 ou plus encore du putsch des généraux en 1961. Ces événements ont amené la gauche à considérer les armées comme une menace potentielle pour les institutions républicaines. Ces craintes ont également été alimentées par les travaux dénonçant le complexe militaro-industriel aux États-Unis. Dès lors, la gauche a accordé une attention constante au contrôle politique des armées.

La perspective de la conquête du pouvoir dans les années 1970 l’a néanmoins conduit, en particulier le Parti socialiste, à revoir ses orientations programmatiques pour le secteur de la défense. Malgré de nombreux compromis , la gauche s’est progressivement convertie à la nécessité des alliances et à l’utilité de la dissuasion nucléaire. Ces différents éléments ont amené la défense à devenir un objet apolitique, avec une convergence de la gauche et de la droite sur cette thématique. À titre d’exemple, la suspension de la conscription et le passage à une armée de métier n’ont pas provoqué de débat politique majeur. Les questions de défense étaient dès lors perçues comme un passage obligé pour crédibiliser la stature présidentielle des candidats, mais ce thème ne suscitait pas de controverses majeures.