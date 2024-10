La hausse des défaillances d’entreprises ralentit, mais les PME restent sous pression

Les très petites entreprises (TPE), comptant moins de cinq salariés, continuent d’être les plus affectées. Elles représentent 86 % des défaillances recensées. Le troisième trimestre a vu 11.600 de ces petites structures tomber en difficulté, soit une hausse de 20 % par rapport à la même période en 2023. La majorité d’entre elles n’ont pas réussi à maintenir leur activité, trois quarts ayant directement été placées en liquidation judiciaire.



En revanche, les PME de moins de 50 salariés semblent mieux résister à la crise. Le nombre de procédures ouvertes à leur encontre a augmenté de seulement 13 %, et moins de la moitié (45 %) ont été directement liquidées. La poursuite d'activité est privilégiée pour ces entreprises, un signe positif pour la stabilité de l’emploi dans ce segment.



La situation est bien plus inquiétante pour les PME-ETI (entreprises de taille intermédiaire) de plus de 50 salariés, dont les défaillances ont bondi de 47 % au cours du troisième trimestre. Selon Altares, 106 de ces entreprises ont ouvert des procédures judiciaires sur cette période, contre 72 l’an dernier. Cette augmentation rapide entraîne des conséquences lourdes sur le marché du travail, avec près de 52.000 emplois menacés, dont 20.000 directement liés à des liquidations.



Thierry Millon rappelle que la fragilité de ces PME représente un risque pour leurs fournisseurs et pour l’ensemble de l’économie, en raison de leur poids plus important sur l’emploi. « Le point de vigilance portera moins sur le nombre historique de défaillances que sur la fragilité des PME et ETI », explique-t-il.