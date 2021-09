La hausse des prix de l'électricité pourrait représenter 150 euros de plus sur la facture annuelle

L'association de consommateurs prévient que la hausse du TRVE va engloutir le « coup de pouce de 100 € du chèque énergie (dont sont privés 80% des ménages) censé répondre uniquement aux hausses déjà massives du gaz et des carburants ». Le gouvernement a en effet annoncé une aide exceptionnelle de 100 euros qui s'ajoute au chèque énergie de 150 euros en moyenne. Au ministère de la Transition écologique, on se dit « vigilant à l’évolution de la situation ».



L'UFC-Que Choisir a détaillé plusieurs leviers sur lesquels les pouvoirs publics peuvent appuyer pour réduire la facture d'électricité. Le relèvement de l'ARENH pourrait être une solution : ce dispositif permet aux fournisseurs alternatifs d'acheter de l'électricité nucléaire à un prix régulé. Il serait aussi possible de baisser certaines taxes qui pèsent sur les factures des consommateurs.