La hausse des prix du carburant a un impact sur les projets de vacances

Les vacances des Français risquent de ne pas ressembler à ce qu'ils avaient prévu. Un sondage, réalisé par les Villages Vacances (VVF), relayé par RTL, montre que la moitié (52%) des personnes interrogées ont l'intention de changer leurs plans pour les congés du printemps et de l'été. 39% ont l'intention de partir moins loin que ce qu'ils avaient en tête, quand 7% utiliseront un moyen de transport moins cher, comme le train ou le covoiturage.



6% des Français sondés vont repousser leur départ et 2% ont tout simplement l'intention d'annuler leurs projets de vacances. La cause de ces changements de pied : le prix des carburants, dont l'augmentation continue depuis le début de l'année, contraint fortement le pouvoir d'achat des automobilistes, malgré les mesures de compensation des pouvoirs publics.