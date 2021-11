La librairie Galignani, l'une des plus anciennes de Paris

Héritière d’une longue tradition éditoriale, la librairie Galignani fondée à Paris en 1801 par l’italien Giovanni Antonio Galignani jouit toujours, après deux cent vingt et un ans d’activité, d’une réputation à la fois singulière et prestigieuse et demeure l’une des plus anciennes librairies indépendantes appartenant toujours à la famille de son fondateur. Avec trois départements, Anglais, Français et Beaux-Arts, la Librairie propose une offre d’une rare diversité et garantit un service de qualité, d’excellence et de savoir-faire rendu par des libraires experts et bilingues. L’offre en librairie se complète d’un site internet ( https://www.galignani.fr ) permettant de réserver ou d’acheter en ligne et d’expédier ou de se faire livrer ses achats. Par ailleurs, de nombreux événements (dédicaces, conférences, rencontres, expositions, tables rondes, débats ou soirées privées) sont régulièrement organisés dans la librairie.