La maison individuelle, un rêve de plus en plus inaccessible pour les Français

La maison individuelle, longtemps symbole de réussite sociale et de stabilité familiale, devient de plus en plus inabordable pour une majorité de Français. Selon la Fédération des constructeurs de maisons individuelles (FFC), si huit Français sur dix préfèrent vivre dans une maison plutôt qu’en appartement, 74% estiment désormais que cette option sera bientôt réservée à une élite. Cette situation s'explique par l’envolée des coûts de construction et des taux d’intérêt, couplée à des politiques publiques visant à limiter l'étalement urbain.



Les chiffres sont révélateurs : en un an, les permis de construire pour des maisons ont chuté de 24,4%, atteignant leur niveau le plus bas depuis vingt ans. Cette baisse drastique a entraîné la fermeture de plus d'un millier de constructeurs, laissant des milliers de familles dans l’incertitude. Le marché, qui était de 120.000 maisons en 2022, ne devrait pas dépasser 50.000 unités en 2024. Il semble bien improbable que le marché revienne aux niveaux précédents.



La remise en question du modèle pavillonnaire ne se limite pas à des aspects économiques. Les enjeux écologiques prennent également une place centrale dans le débat. En 2021, Emmanuelle Wargon, alors ministre du Logement, avait déclenché une vive controverse en qualifiant les maisons individuelles de « non-sens écologique, économique et social ». Bien que ses propos aient suscité un tollé, notamment de la part des professionnels du bâtiment, ils reflètent une prise de conscience croissante des conséquences environnementales liées à l’urbanisation extensive.