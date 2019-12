La marque Sonia Rykiel de retour en 2020

Le placement en liquidation judiciaire de la maison Sonia Rykiel, en juillet dernier, avait été un crève cœur. 131 salariés ont perdu leur emploi, six boutiques et quatre magasins de destockage ont fermé leur porte. Et c'était la fin d'une « griffe » connue et reconnue partout dans le monde, mais qui essuyait des difficultés financières de plus en plus importantes : l'an dernier, l'entreprise perdait 30 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 35 millions. Un gouffre, malgré le soutien des actionnaires qui, en sept ans, ont injecté 200 millions d'euros pour soutenir la marque.



La disparition de la créatrice emblématique Sonia Rykiel, en août 2016, n'a fait que précipiter la mort de l'entreprise, fondée dans les années 60. La société n'ayant pas trouvé de repreneurs, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation cet été. La justice a néanmoins autorisé la cession des actifs de la marque à Éric et Michael Dayan, les deux frères qui ont cofondé Showroomprivé. Ils ont la volonté de « faire rayonner la Maison Sonia Rykiel en France et à l’international, qui reste ainsi un fleuron du patrimoine français », comme ils l'expliquent dans un communiqué.