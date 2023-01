La marque Thalys disparait, remplacée par Eurostar

En mai dernier, les entreprises Thalys et Eurostar fusionnaient pour devenir Eurostar Group. C'était un des derniers grands chantiers de Guillaume Pepy, l'ancien patron de la SNCF, actionnaire principal des deux compagnies. La nouvelle entité a dévoilé une autre partie de son programme de rapprochement : à partir de cet automne, la marque Thalys, qui fait circuler des trains entre Paris, la Belgique, les Pays-Bas et le nord-ouest de l'Allemagne, disparaitra au profit de la seule marque Eurostar !



Gwendoline Cazenave, la directrice générale d'Eurostar Group, a justifié ce changement : « Nous avons besoin d’une marque unique, forte pour nos clients, qui soit le symbole du réseau européen que nous voulons mettre en place ». Dont acte, Thalys étant moins connu qu'Eurostar. Pour l'occasion, un nouveau logo a été imaginé, il s'agit d'une étoile dans un cercle, ce qui évoque l'Étoile du Nord, le train qui reliait Paris, Bruxelles et les Pays-Bas entre 1924 et 1996.