La mauvaise année 2020 des constructeurs automobiles

La crise sanitaire a particulièrement frappé les constructeurs automobiles et l'ensemble de la filière en 2020. Selon le bilan annuel du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA), il s'est écoulé 1,65 millions d'immatriculations neuves pour les particuliers. Il faut remonter à 1975 (!) pour retrouver un tel niveau. Les ventes ont plongé de 25,5 % d'une année sur l'autre, alors que le nombre de véhicules neufs sur les routes avait été de 2,2 millions en 2019. C'est durant le premier confinement du printemps que la situation a été la plus difficile avec une chute brutale des immatriculations neuves de 72 % en mars et de 88,8 % au mois d'avril.



En revanche, la situation au mois de décembre incite à un optimisme prudent : ce sont en effet 186.000 voitures neuves qui ont été vendues, un volume certes en baisse de 11,8 % par rapport à il y a un an, mais décembre 2019 avait été un très bon cru. Faut-il y voir un signe positif pour la nouvelle année ? Selon l'agence Moody's, les immatriculations devraient grimper de 10,7 % en 2021, puis 10,5 % en 2022. Un rebond attendu de pied ferme par toute une filière…