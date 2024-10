La moitié des Français sceptiques pour l'avenir de l'industrie

En plus des préoccupations environnementales, l'idée que l'industrie offre des salaires moins compétitifs persiste également chez les jeunes. En effet, 42 % des 18-24 ans pensent que les rémunérations dans l'industrie sont inférieures à celles d'autres secteurs. Cette idée, pourtant fausse, est démentie par un rapport de l'Insee publié en 2023, qui indique que les salaires nets moyens dans l’industrie sont en réalité parmi les plus élevés de l’économie française.



Paradoxalement, alors que l'industrie peine à attirer les jeunes talents, elle est en pleine phase de réindustrialisation, avec des dizaines de milliers de postes à pourvoir. Bien que la tendance à l’ouverture d’usines ait légèrement ralenti ces derniers mois, le solde des créations d’usines en France reste positif, signe d’une dynamique de relance qui pourrait renforcer l’emploi industriel. En effet, seules 37 % des personnes sondées estiment que l'industrie continue de supprimer plus d'emplois qu'elle n'en crée, une vision qui tend à s'améliorer au fil des années.



Les efforts pour réindustrialiser la France et pour moderniser son image semblent commencer à porter leurs fruits, mais l'industrie doit encore relever de nombreux obstacles pour convaincre les jeunes générations de rejoindre ses rangs. La perception des salaires et de la pollution reste un frein, malgré des données qui montrent une réalité plus positive. Si la tendance se poursuit, l'industrie pourrait devenir un véritable levier d'emploi et de développement économique pour le pays dans les années à venir.