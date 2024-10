La pauvreté de plus en plus présente chez les seniors

La situation économique des seniors en France s'est détériorée rapidement. Entre 2016 et 2024, le taux de pauvreté chez les 65 à 74 ans a grimpé de 3,2 points, atteignant 10,6 %. Les personnes de plus de 75 ans ne sont pas en reste, avec un taux qui a augmenté de 5,4 points depuis 2016, pour se stabiliser à 11,4 %. La détresse est encore plus prononcée chez les femmes âgées, qui représentent 62 % des seniors sous le seuil de pauvreté.



Les conséquences de cette pauvreté sont quotidiennes et dures : 70 % des seniors touchés doivent limiter leurs sorties extérieures, leur chauffage ou leur alimentation. Vivant déjà isolés, surtout en milieu rural, ces restrictions exacerbent leur exclusion sociale, transformant leur vieillesse en un combat pour la dignité.