La pollution de l’air coûte 166 milliards d’euros par an

La capitale française se trouve en septième position du Top 10 des villes dans lesquelles la pollution de l’air coûte le plus cher : une facture de 3,5 milliards d’euros par an. La Ville lumière est loin de Londres qui occupe le haut du podium avec un coût estimé à 11,3 milliards d’euros par an. Mais Paris n’est ici analysée qu’intra-muros et affiche donc moins de 2,5 millions d’habitants, contre 8,9 millions pour Londres, la capitale européenne la plus peuplée. Bucarest, en deuxième position, ferait face à un coût de 6,3 milliards d’euros par an, devant Berlin (5,2 milliards).



Toutefois, par rapport à leurs populations respectives, c’est Bucarest qui arrive en première position avec un coût de 3.000 euros par an et par habitant, devant Milan et Padoue. Les Parisiens, de leur côté, ne perdraient que 1.600 euros par an.