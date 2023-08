La pomme de terre toujours plus chère, et ça ne pas s'arranger

Depuis plusieurs mois, les prix des pommes de terre n'ont cessé d'augmenter. Selon l'Insee, les prix ont grimpé de 17,2% en juin sur un an, après une augmentation de 14,7% en mai. Toutes les variétés et références semblent touchées. Le sac de 5 kilos de pommes de terre de conservation made in France coûtait en juillet 1,30 euro le kilo, soit 42,8% de plus qu'en début d'année. Cette hausse importante des prix est due à une récolte 2022 catastrophique, causée par la sécheresse et des chaleurs extrêmes.



Le président de l'Union nationale des producteurs de pommes de terres (UNPT), Geoffroy d'Evry, évoque sur BFMTV des baisses de rendement de 20%, voire même de 50% sur la fécule. Il ajoute que malgré cette spirale inflationniste, la pomme de terre « reste un aliment pas cher et accessible ».