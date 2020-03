La prime de 1.000 € désormais sans obligation d'accord d'intéressement

Parmi ces grands groupes en difficulté, les constructeurs automobiles Renault et PSA sont visés, tout particulièrement Renault qui affiche de mauvais résultats tandis que sa relation avec Nissan est dégradée. Air France-KLM, comme toutes les compagnies aériennes, est au point mort et pourrait solliciter l'aide de l'État pour tenir pendant cette période.



Bruno Le Maire a également donné le chiffre de 730.000 salariés au chômage partiel et ce, « après seulement quelques jours » après la mise en œuvre de ce dispositif de soutien. L'État a provisionné 8,5 milliards d'euros, « ça sera davantage », selon lui. Cette mesure va permettre de sauver des emplois en évitant l'inscription au chômage de ces centaines de milliers de salariés. En espérant que la crise disparaisse rapidement…