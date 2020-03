La prime de 1.000 euros pourrait augmenter

Le ministre de l'Économie n'a pas manqué d'appeler également les entreprises à la responsabilité et à l'exemplarité. Toutes celles qui ont accès actuellement au chômage partiel (leurs salariés sont payés par l'État), doivent faire preuve de « la plus grande modération en matière de versement de dividendes ». 220.000 entreprises ont fait appel à ce dispositif qui permet d'éviter les licenciements massifs.



Pas question non plus de voir ces entreprises puiser dans leur trésorerie pour racheter des actions et verser des dividendes : « Les rachats d'actions ne seront pas compatibles avec le bénéfice du soutien de la trésorerie de l'État », a rappelé le ministre. Plusieurs grandes entreprises ont renoncé aux dividendes cette année : Airbus, TF1, JCDecaux, Auchan Holdings, Safran…