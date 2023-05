La renationalisation d'EDF se confirme

Soulagement au sein de l'exécutif : la cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé par des actionnaires minoritaires d'EDF contre la décision de l'Autorité des marchés financiers (AMF) du 22 novembre 2022, déclarant conforme l'offre publique d'acquisition simplifiée de l'État sur les titres EDF. La cour a estimé, comme l'AMF, que la note d'information de l'État sur son projet d'offre et la note en réponse de la société EDF à ce projet avaient été établies dans le respect des principes d'égalité de traitement des actionnaires et de transparence du marché.



L'État détenait 84% du capital d'EDF mais pour avoir les mains complètement libres, les pouvoirs publics ont décidé le rachat complet de l'entreprise. Une opération annoncé en juillet dernier et chiffré à 9,7 milliards d'euros. Depuis des mois, des actionnaires minoritaires contestent par de multiples recours les conditions dans lesquelles l'AMF a validé cette OPA et le prix de 12 euros par action auquel l'État a décidé de racheter aux actionnaires les titres qui lui manquent pour contrôler totalement l'électricien.