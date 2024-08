La revalorisation du Smic pourrait attendre novembre

L'Insee a publié les chiffres définitifs de l'inflation pour le mois de juillet 2024, et ceux-ci ont surpris les experts. En effet, l'inflation annuelle s'est établie à 2,3 %, un chiffre inférieur aux 2,7 % anticipés. Cette différence s'explique principalement par une hausse des tarifs des transports, tant aériens que ferroviaires, moins marquée qu'habituellement. Par ailleurs, une nouvelle baisse des prix de la téléphonie mobile a également contribué à cette modération.



En raison de cette inflation plus faible qu'attendue, le Smic ne sera pas revalorisé à 1.800 euros bruts dès le 1er septembre comme certains l'espéraient. Pour rappel, la revalorisation automatique du Smic intervient lorsque l'indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac des 20 % des ménages les plus modestes progresse d'au moins 2 % par rapport à la dernière augmentation. En juillet, cet indice n'a augmenté que de 1,41 % par rapport à novembre 2023, insuffisant pour déclencher une nouvelle revalorisation.



Malgré l'absence de revalorisation en septembre, l'Insee envisage toujours une hausse du Smic cet automne. Les experts anticipent une augmentation de l'inflation au cours de l'été, soutenue par un « effet de base » sur les prix de l'énergie et par des hausses ponctuelles des prix des services de transport, particulièrement pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris.