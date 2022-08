La ristourne aux stations service prolongée jusqu'à la fin de l'année

Les automobilistes vont pouvoir bénéficier d'une prolongation de la remise sur le litre de carburant jusqu'à la fin de l'année. Mise en place le 1er avril suite à la flambée des prix dans les stations service, cette remise se monte actuellement à 18 centimes d'euro. Le gouvernement aurait voulu la transformer en aide ciblée pour soutenir tous ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler.



Mais un accord intervenu entre le gouvernement et l'opposition dans le cadre de la loi sur le pouvoir d'achat en a finalement décidé autrement. Cette remise va ainsi passer à 30 centimes d'euro le litre en septembre et en octobre. Même si les cours du pétrole sont revenus à des niveaux plus sages ces dernières semaines, cette aide ne sera pas de trop pour préserver un minimum de pouvoir d'achat…