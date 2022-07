La ristourne sur les carburants a bien plus profité aux riches qu’aux pauvres

Non sans ironie, l’étude du CAE a été publiée quelques heures seulement après les dernières annonces de TotalEnergies en faveur du pouvoir d’achat des Français. Le groupe a dévoilé son intention de baisser de 20 centimes le prix des carburants entre le 1er septembre et le 1er novembre 2022, et de 10 centimes ensuite, jusqu’au 31 décembre 2022. Une mesure qui, semble-t-il, va donc profiter plus aux plus riches qu’aux plus défavorisés.



L’annonce de TotalEnergies vise avant tout à tenter de calmer les tensions entre le groupe et une partie de la classe politique. La gauche accuse le groupe pétrolier et d’autres grandes entreprises de profiter de la crise et d’engranger des bénéfices record, et appelle régulièrement à une taxation exceptionnelle.