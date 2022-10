La santé insolente du groupe LVMH malgré les crises

Bien sûr, « l'industrie du luxe n'est pas immunisée contre la récession ou les chocs économiques, nous avons vu ça dans le passé », a-t-il admis. Mais « nous avons aussi vu que lorsque cela arrive, cela ne dure pas longtemps et les marques les plus solides en ressortent encore plus fortes ». Ces bons résultats tombent alors que les marchés asiatique et chinois, les plus importants pour LVMH, restent toujours difficiles en raison de restrictions sanitaires toujours en place.



Les ventes en Asie ont cependant retrouvé plus ou moins les mêmes niveaux qu'en 2021. En Europe, aux États-Unis et au Japon, elles sont en forte hausse depuis le début de l'année : la croissance s'établit respectivement à +43%, +19% et +32%. C'est l'activité Mode et maroquinerie qui pèse le plus lourd avec 9,69 milliards au troisième trimestre, et 27,82 milliard sur les neuf premiers mois.