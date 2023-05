La semaine de quatre jours séduit 75% des Français

Selon le sondage YouGov réalisé le 1er mai 2023, la majorité des Français est favorable à une semaine de travail de quatre jours.Le travail est jugé "plutôt important" pour 56% des Français et "très important" pour 22%. Les plus jeunes (18-34 ans) sont particulièrement conquis par l'idée, avec respectivement 81% et 82% d'entre eux favorables à ce changement.Ce plébiscite pour la semaine de quatre jours témoigne d'une volontépour privilégier le bien-être et la qualité de vie.