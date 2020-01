La succession de Hervé Guillou inquiète les syndicats de Naval Group

Manifestement, L’Etat rencontre des difficultés à s’accorder sur le nom de son successeur. Selon une source gouvernementale, « la décision, qui sera prise au plus haut niveau, n’est pas aisée car finalement les bons candidats ne se bousculent pas au portillon… ».



« Nous sommes inquiets et très vigilants. Il y a des sujets importants sur la table », plaide–t-on du côté de la CFE-CGC. « Hervé Guillou a lancé de très gros chantiers à l’export. Il y a bien sûr le dossier de la JV avec l’Italien Fincantieri mais aussi l’achèvement de gros projets industriels avec l’Etat-Major français », sans parler évidemment du « contrat du siècle » remporté en Australie par Naval Group. « Il y a enfin un sujet de transition et de poursuite de la transformation industrielle qui a été engagée par Hervé Guillou », poursuit le représentant.



« Nous souhaitons plus que jamais que l’on nous propose un profil industriel qui, sans être forcément un spécialiste, puisse rapidement prendre la mesure des dossiers », confie-t-on en interne. C’est la raison pour laquelle les rumeurs qui ont circulé sur un éventuel parachutage de Benoît Ribadeau-Dumas, actuel directeur de cabinet d’Edouard Philippe, n’ont pas été reçues positivement. Le passage chez Thalès de ce fidèle du Premier ministre ne constitue pas – loin de là – un sésame syndical dans un groupe où les relations avec cet actionnaire « difficile et projetant le démantèlement de Naval Group » sont loin d’être apaisées. Les stratégies à l’export des deux groupes, imposées par l’évolution rapide du marché et de la concurrence, étant de plus en plus antagonistes. Pour les syndicats, les nouvelles rumeurs autour de l’arrivée de Pierre Eric Pommellet, numéro 2 de Thalès, montreraient encore une fois la volonté de Patrice Caine d’imposer un de ses hommes.



La prolongation du mandat d’Hervé Guillou, seule solution ?



Dans ce contexte, certaines organisations – notamment la CFE-CGC et la CDFT – vont jusqu’à soutenir l’idée du prolongement du mandat d’Hervé Guillou « pour une transition dans la continuité », confie-t-on. Ils expliquent qu’ « il pourrait y avoir une solution avec une modification de la gouvernance passant par la création d’un conseil de surveillance dont Hervé Guillou pourrait être Président et la nomination d’un directeur général. C’est une piste qui doit être exploitée et nous y sommes favorables », soutient un représentant de la CFDT Naval Group.



Cette hypothèse semble remporter l’adhésion au sein du groupe. A la CGT Naval Group, on croit savoir qu’« Hervé Guillou travaillerait à ce scénario, cherchant à faire sauter la barrière d’âge. Mais selon nos informations, - indiquent certains - ses chances sont assez réduites, Bercy serait hostile à ce projet ». Les syndicats tentent toutefois de peser de tout leur poids dans cette bataille, rappelant leur mobilisation contre Patrick Boissier devant le ministère de la Défense en 2014. Le suspens continue…