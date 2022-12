La taxe foncière va fortement augmenter en 2023

L’inflation n’épargne par ailleurs pas les collectivités. Les augmentations des prix de l’énergie les frappent de plein fouet, tout comme la question des revendications salariales. Sans compter les coûts liés au carburant, également en forte hausse en 2022. Résultat : alors que les dotations de l’État sont en baisse, les collectivités locales voient leurs frais augmenter.



Et ce n’est pas terminé. En 2023 sera supprimée définitivement et pour tous la taxe d’habitation. Elle était encore partiellement payée par les 20% des ménages les plus aisés en France en 2022, mais c’est terminé. Une énième baisse des rentrées fiscales, donc, qui incitera d’autant plus les collectivités à compenser par une augmentation de la taxe foncière, qu’elles perçoivent.