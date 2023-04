Lactalis désormais numéro 1 français de l'agroalimentaire

L'inflation qui a touché la France et le monde en 2022 a été bénéfique pour Lactalis : c’est en grande partie grâce à la hausse des prix pratiqués que le chiffre d’affaires a pu atteindre ce niveau record. Mais ce n’est pas tout : Lactalis profite également des effets positifs de plusieurs acquisitions récentes, telles que Leerdammer et une partie des fromages Kraft.

En s'imposant comme le numéro 1 français de l'agroalimentaire, Lactalis intègre également le Top 10 mondial, en occupant la 10ème place, occupée jusque-là par Danone. Cependant, le groupe spécialisé dans les produits laitiers reste loin derrière le leader mondial, Nestlé. Le géant suisse affiche en effet un chiffre d'affaires de 95 milliards d'euros en 2022, en hausse de 8,4% et près de trois fois supérieur au nouveau numéro 1 français. Nestlé n’a toutefois pas été épargné par la situation économique : le bénéfice net fond de 45,2% à 9,4 milliards d'euros pour l’année 2022.