Lancement de l'OPA de Xavier Niel sur Iliad

Dans l'opération, le patron d'Iliad va investir plus de 3 milliards d'euros. Le prix du divorce entre l'entreprise et la Bourse… L'homme d'affaires a toujours été déçu par les performances de l'action de sa société : après un pic en 2014 à 250 euros, l'action Iliad a plongé à 113 euros, une baisse de 30% sur un an avant l'annonce du patron de l'entreprise.



Après la sortie de la cote, Iliad pourra poursuivre son développement loin des bilans trimestriels et de l'obsession du nombre d'abonnés qui empêche l'opérateur de jouer sa propre partition. Xavier Niel ne disait pas autre chose en juillet : « La nouvelle phase de développement d’Iliad exige des transformations rapides et des investissements significatifs qui seront plus aisément menés à bien en tant que société non cotée ».