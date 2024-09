Le Brésil suspend X (Twitter)

Le blocage de X au Brésil, bien que radical, n'est pas une première mondiale. D'autres pays, tels que la Chine, l'Iran, ou encore la Russie, ont déjà restreint l'accès à Twitter, devenu X. Toutefois, le Brésil est l'un des premiers pays démocratiques à prendre une telle mesure, marquant ainsi un tournant dans la gestion des réseaux sociaux au niveau global.



La suspension de X au Brésil restera en vigueur tant que la plateforme ne se conformera pas aux exigences de la justice brésilienne. Cela inclut le paiement des amendes imposées et la nomination d'un représentant légal sur le sol brésilien. À ce jour, Elon Musk semble peu enclin à se plier à ces conditions, prolongeant ainsi l'incertitude quant à la durée de ce blocage.



Cette décision intervient dans un contexte politique particulièrement tendu au Brésil, à quelques semaines des élections municipales. Le juge Moraes craint que X ne devienne un terrain fertile pour la polarisation politique et la propagation de fausses informations, des préoccupations qui ont manifestement pesé dans la balance au moment de prononcer la suspension.



Les 22 millions d'utilisateurs de X au Brésil, désormais privés d'accès à leur réseau social favori, se tournent en masse vers d'autres plateformes, comme Bluesky, qui rapporte un afflux soudain d'internautes. Le bras de fer entre Elon Musk et la justice brésilienne, quant à lui, continue de s'intensifier, sans qu'aucune des parties ne semble prête à céder du terrain.