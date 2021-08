Le Club Med vit un été « encourageant »

Néanmoins, le dirigeant se réjouit du retour du marché américain, « qui a repris le plus fort ». Quant au marché français, il observe qu'il est « bien reparti », notamment avec un redémarrage puissant en mai et juin et, pour cet été, beaucoup de réservations de dernière minutes liés au contexte sanitaire. Le patron du Club Med explique que la proportion de touristes étrangers a reculé de 5 points par rapport à 2019.



« Il est essentiel de faire revenir les étrangers en France », a-t-il martelé, mais il se refuse à « casser les prix » pour attirer la clientèle. Pour cet hiver, Henri Giscard d'Estaing a bon espoir de pouvoir « rouvrir la montagne » grâce au pass sanitaire et aux précautions prises depuis deux ans. Ce qui permettrait d'améliorer sensiblement le bilan du groupe.