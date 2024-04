Le Fonds du Bien Commun : le nouveau modèle de philanthropie à la française

L'initiative de Pierre-Édouard Stérin, à travers le Fonds du Bien Commun, illustre parfaitement la possibilité de réinventer la philanthropie pour répondre aux défis contemporains. En effet, contrairement à la plupart des initiatives philanthropiques, le Fonds du Bien Commun ne se contente pas de distribuer des fonds de manière passive. Bien au contraire, celui-ci s'inspire des stratégies d'investissement à succès du private equity et repose ainsi sur trois principes : sélection, engagement, mesure d'impact et suivi des projets. Comme le définit lui-même le Fonds du Bien Commun sur son site officiel, il s'agit d'une « organisation philanthropique comprenant un fonds d’investissement, un fonds de dotation et un incubateur ». En résumé, c'est un modèle hybride qui reprend les principes d'efficacité et de performance issus du monde de l'investissement privé pour les transposer dans le domaine de la philanthropie.



Le fonds vise à créer un modèle plus dynamique et met un point d'honneur sur l'évaluation de l'impact des projets qu'il soutient, un principe souvent sous-estimé dans le secteur philanthropique traditionnel. L'objectif ? Garantir que chaque euro investi dans un projet génère le plus grand impact social possible tout en offrant une relation de partenariat et un réel accompagnement aux organisations bénéficiaires de ses dons. Au-delà de cet aspect comptable, le Fonds du Bien Commun vise à encourager toutes les initiatives visant à recréer du lien social entre les Français ainsi qu'à affirmer leur attachement à leur patrimoine culturel. Depuis sa création en 2021, le Fonds du Bien Commun a soutenu plus de 130 projets, parmi lesquels figure notamment l'association Lazare qui vient en aide aux personnes sans abri pour les aider à retrouver un emploi via un système de colocation solidaire avec des jeunes actifs, ou encore les Cafés Joyeux qui emploient des personnes handicapées, La maraude des parlementaires, etc. Et ce n'est que le début : le business angel français, Pierre-Édouard Stérin, s'est fixé pour objectif que le Fonds du Bien Commun investisse plus d'un milliard d'euros pour la création d'autres initiatives de ce genre dans les dix prochaines années.