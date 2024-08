Le Japon en alerte maximale pour le typhon Shanshan

Dès le mardi 27 août 2024, les premiers effets du typhon se sont fait ressentir dans le sud du Japon, notamment dans la préfecture de Kagoshima, où des vents atteignant 216 km/h ont été enregistrés. Des suspensions de vols, principalement intérieurs, ont immédiatement suivi ces premières intempéries. La compagnie Japan Airlines a annulé 116 vols, et All Nippon Airways a également supprimé 68 vols intérieurs dans les jours précédents l’arrivée du typhon. Les précipitations intenses ont aussi forcé l'arrêt des Shinkansen, ces trains à grande vitesse reliant les grandes villes japonaises, compliquant la mobilité dans tout le pays.



L'Agence météorologique japonaise (JMA) a émis des avertissements sans précédent, appelant les habitants des zones côtières à évacuer rapidement. Des vagues gigantesques et des marées exceptionnellement hautes sont attendues, dépassant parfois ce que la région a connu dans le passé. Shanshan a été mesuré avec des rafales atteignant jusqu'à 252 km/h, une puissance qui peut causer des dégâts matériels colossaux, en plus des risques humains élevés. Les autorités restent en alerte maximale, surtout dans les zones où les populations sont plus denses, comme Tokyo et Kyushu, île de plus de 12,5 millions d’habitants.