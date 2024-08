Le Japon face à une pénurie imminente de pilotes

Le Japon a enregistré un premier semestre 2024 record avec 17,78 millions de touristes étrangers, un afflux encouragé par la faiblesse du yen qui rend les séjours plus abordables. Face à cette croissance, le gouvernement japonais ambitionne d'accueillir 60 millions de visiteurs d'ici 2030. Cependant, cette ambition pourrait être compromise par une pénurie de pilotes de ligne.



Actuellement, le Japon compte environ 7.100 pilotes, mais il en faudra au moins 1.000 de plus pour répondre aux besoins d'ici 2030. La situation est d'autant plus critique que de nombreux pilotes actuellement en activité, âgés d'une cinquantaine d'années, approchent de l'âge de la retraite. Les grandes compagnies aériennes japonaises comme All Nippon Airways (ANA) et Japan Airlines (JAL) doivent donc trouver des solutions pour pallier cette future pénurie.



Une des pistes envisagées par les compagnies aériennes japonaises est le recrutement de pilotes étrangers, une pratique qui reste peu courante au Japon. Les barrières linguistiques et les processus opérationnels très nationaux freinent actuellement l'embauche de commandants de bord non-japonais. Nobuhito Abe, associé et responsable de l’aérospatiale chez Kearney, souligne chez Bloomberg que les compagnies doivent revoir leurs pratiques pour faciliter l'intégration de ces pilotes, notamment en accélérant et en réduisant le coût de la conversion des licences étrangères.