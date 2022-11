Le LEP va-t-il voir son taux d’intérêt dépasser les 6% par an ?

Moins connu et moins répandu que le Livret A et le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS), le Livret d’Epargne Populaire (LEP) a un avantage : il protège de l’inflation. Contrairement aux deux autres livrets défiscalisés, dont le taux d’intérêt est fixé par le gouvernement, le LEP est toujours indexé sur l’inflation enregistrée en France sur l’année, selon les données de l’Insee.



Or, l’inflation est élevée : elle a dépassé les 6% en octobre 2022. En juin 2022, elle était encore relativement faible, mais avait atteint 4,6% ce qui explique que le 1er août 2022, le taux d’intérêt du LEP avait été augmenté pour atteindre ce niveau, le mois de référence étant juin. Depuis lors, le taux du LEP est plus de deux fois supérieur à celui des Livrets A et LDDS (2%).