Le Livret A va-t-il servir à financer le nucléaire ?

Interrogé par l’AFP, le ministère de la Transition énergétique ne nie pas que le Livret A est une option. Toutefois, « aucune orientation n’a été arbitrée à ce stade ». Pour l’instant, donc, le Livret A n’est ni l’hypothèse prioritaire, ni la seule. Il sera surtout question de trouver le financement le moins coûteux.



Car de l’argent, il en faudra. Six nouveaux réacteurs nucléaires sont prévus, de type EPR2, pour une facture estimée à 51,7 milliards d’euros. Et la France ne se priverait pas d’en construire huit de plus, pour donc plus de 60 milliards supplémentaires.



L’encours des Livrets A et des Livrets de Développement Durable et Solidaire suffirait donc largement : il atteint plus de 500 milliards d'euros.