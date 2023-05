Le Livret d'Épargne Populaire méconnu, une opportunité à saisir

Le Livret d'Épargne Populaire (LEP) est un produit d'épargne défiscalisé qui offre une protection optimale contre l'inflation, contrairement au Livret A et au LDDS dont les taux de rémunération sont souvent inférieurs à l'inflation. Depuis le 1er février 2023, le taux de rémunération du LEP est fixé à 6,1% par an, supérieur à l'inflation actuelle (5,9% selon l'Insee en avril 2023). Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a rappelé l'importance du LEP en tant que "vrai produit d'épargne populaire" vendredi 5 mai 2023 sur Radio Classique.



Le taux du LEP est garanti par la loi pour être égal à l'inflation et ne peut être modifié arbitrairement par le gouvernement. Les détenteurs d'un LEP sont donc assurés de voir leur épargne protégée contre l'érosion monétaire. La prochaine révision des taux du LEP est prévue en août 2023, en fonction de l'inflation de juin 2023.