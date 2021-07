Le Manoa : l’invention française contre la Covid !

Innovant, sécurisant, économique et écologique : autant d’adjectifs qui décrivent parfaitement le Manoa , la nouvelle invention de la société française Doovision pour une désinfection infaillible.Ce petit appareil à rayonnement UV pourrait bien révolutionner notre quotidien, en effet, cet appareil constitué de lampes à rayonnement UV-C permet une désinfection égale à 99,99 % ! Le spécialiste Doovision-santé a créé ce nouvel équipement pour s’adapter au marché pendant la crise sanitaire, mais pas seulement, car le MANOA est efficace aussi bien contre le Coronavirus que contre tout autres virus et bactérie, l’UV-C étant un désinfectant reconnu de l’air, de l’eau et des surfaces. Dans un contexte de pandémie, et afin d’éviter les variants, les nouvelles « vagues » ou les potentielles pandémies futures, ceci en fait d’évidence un atout et un gage de sécurité sanitaire non négligeable.De plus, le fait que le MANOA puisse être utilisé à la fois pour la désinfection des mains, des objets et de l’air en fait un système "3 en 1", à la pointe de la technologie.Le système, avec ces 4 lampes à LED de 8W seulement et d’une durée de vie d’environ 10 000 heures, soit 5 ans, et qui ne nécessite ni recharge ni pile, se pose également comme un système basse consommation et donc écologique. Ce produit s’adapte parfaitement aux établissements recevant du public, tel que les écoles, les hôpitaux, mais aussi les restaurants, ou même les salles de sport, car il permet une désinfection pour chaque personne entrant et sortant et fournit en plus des instructions d’utilisation et consignes sur un écran, disponible jusqu’à 18 langues. Le rayonnement UV-C est par ailleurs déjà utilisé dans diverses techniques hospitalières, médicales et scientifiques depuis de nombreuses années.Certifié médical devise de classe 1 et disposant de tous les tests et homologations nécessaires (Veritas, Piseo, Cofrac…), le Manoa s’est développé un peu partout en région parisienne, de sorte qu’aujourd’hui, après avoir équipé un certain nombre d’écoles et de mairies françaises, la firme Doovision s’attaque au marché international avec une dizaine de distributeurs dans le monde : elle exporte déjà en Turquie, en Allemagne, au Maroc et même bientôt en Chine.L’autre avantage et garantie de ce produit est qu’il est totalement made in France: « Notre produit est fabriqué complètement en France de A à Z », déclare le PDG de Doovision-santé Roland Danino. En effet, outre l’importation des composants, la conception est 100 % française, allant du design à l’assemblage du produit. Or la fabrication française est aujourd’hui synonyme de qualité, de respect des normes de sécurité et de RSE. C’est ainsi que, grâce à son caractère innovant, son efficacité, sa garantie de qualité made in France, Doovision et le Manoa se sont développés et continueront certainement à se déployer et à gagner toujours plus de marchés, étrangers comme français.Ingénieur en énergie, chercheur en géopolitique et nouvelles technologies