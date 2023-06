Le Medef dénonce les arrêts de travail de complaisance

Il souligne que le patronat n'a aucun moyen de savoir si un employé travaille avec de faux papiers et insiste sur le fait qu'il n'est pas de son ressort de décider de la politique migratoire du pays. Le président du Medef a également souligné un autre enjeu crucial : la question du logement. Il déplore que la distance pour aller travailler ait augmenté pour les Français au cours des 20 dernières années, et que le temps passé dans les transports s'allonge en conséquence.



Selon lui, il n'y a pas assez de logements construits, et ceux qui le sont ne sont pas localisés aux bons endroits, constituant ainsi un « frein énorme à l'emploi ». Geoffroy Roux de Bézieux tire donc la sonnette d'alarme sur la situation préoccupante du monde du travail, des arrêts de travail de complaisance à la problématique du logement, en passant par les défis de recrutement. Une situation complexe qui nécessite une attention particulière pour favoriser l'emploi en France.