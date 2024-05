Le Plan épargne retraite a atteint des sommets l'an dernier

Le dispositif du Plan d'épargne retraite continue de séduire un nombre croissant de Français. En effet, selon les données communiquées par le ministère de l'Économie, le PER a vu son encours augmenter de manière significative en seulement un an, passant de 80 milliards d'euros fin 2022 à 102,8 milliards d'euros à la fin de 2023. Le nombre de titulaires a également connu une hausse, passant de plus de 7 millions à plus de 10 millions de personnes bénéficiant d'un PER.



Le PER, mis en place par la loi Pacte, remplace d'anciens produits d'épargne retraite par une option plus uniforme et flexible. Il se décline en trois principales catégories : les PER d'entreprise, à la fois collectifs (23,4 milliards d'euros d'encours) et obligatoires (19,5 milliards d'euros d'encours), ainsi que les PER individuels, qui totalisent 59,9 milliards d'euros d'encours et plus de 3,69 millions de titulaires.