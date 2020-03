Le Salon de l'auto de Paris est annulé

Les organisateurs du grand salon de l'automobile parisien ont annoncé ce lundi 30 mars que l'événement n'aura pas lieu « dans sa forme actuelle ». Le communiqué explique qu'« au regard de la gravité de la crise sanitaire sans précédent face à laquelle le secteur automobile, frappé de plein fouet par l’onde de choc économique, joue aujourd’hui sa survie, nous ne serons pas en mesure de maintenir dans sa forme actuelle le Mondial de l’auto à la porte de Versailles pour son édition 2020 ». Le Salon de l'auto devait se tenir du 1er au 11 octobre à la Porte de Versailles, à Paris.



L'événement parisien est organisé tous les deux ans, en alternance avec le salon de Francfort. Il draine des centaines de milliers de visiteurs : au total, le salon de 2018 avait enregistré plus d'un million d'amateurs. Pour le secteur automobile, c'est un coup très dur car le Salon de l'auto est l'occasion pour les constructeurs de dévoiler en grande pompe leurs nouveautés. Et cette année plus qu'une autre, ils ont besoin d'une telle caisse de résonance.