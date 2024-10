Le bonus écologique pour les voitures électriques baissera-t-il en 2025 ?

Le 8 Octobre 2024, par Paolo Garoscio

À partir du 1er janvier 2025, le bonus écologique sera de nouveau réduit. Une nouvelle étape dans la politique de réduction des aides publiques et un signal fort adressé aux consommateurs et aux constructeurs, dans un contexte de transformation du marché automobile. Alors, que va-t-il se passer concrètement et quelles en seront les conséquences ?



Le bonus écologique : de 6 000 euros à 3 000 euros en quatre ans ce dispositif a permis d’accélérer l’adoption de technologies moins polluantes.



En 2021, le montant du bonus écologique pouvait atteindre 6 000 euros pour l’achat d’une voiture électrique. Ce plafond a été abaissé à 5 000 euros en 2022, puis à 4 000 euros en 2024, marquant un tournant dans la stratégie gouvernementale. Désormais, selon les informations de L’Argus qui n’ont pas encore été confirmées par le gouvernement, la baisse porterait à 3 000 euros le montant de l’aide pour 2025. Depuis sa création, le bonus écologique a été l’un des piliers du soutien à la transition énergétique dans le secteur automobile. En incitant les consommateurs à choisir des véhicules électriques ou hybrides rechargeables,En 2021, le montant du bonus écologique pouvait atteindre 6 000 euros pour l’achat d’une voiture électrique. Ce plafond a été abaissé à 5 000 euros en 2022, puis à 4 000 euros en 2024, marquant un tournant dans la stratégie gouvernementale.

Pourquoi une telle réduction des aides ? Cette réduction du bonus écologique s'inscrit dans une politique de rationalisation budgétaire de l'État. Le coût du bonus écologique, qui représentait une charge importante pour les finances publiques, devait être maîtrisé dans un contexte de contrôle du déficit public. En 2023, les aides à l’achat de véhicules électriques ont coûté 1,7 milliard d’euros, une somme difficilement soutenable à long terme pour le gouvernement qui, au contraire, cherche à faire des économies pour réduire son déficit.



En parallèle de cette baisse, les conditions d’éligibilité au bonus écologique se sont durcies. Depuis 2024, les voitures électriques importées de Chine sont exclues du dispositif, dans le but de soutenir les constructeurs européens face à une concurrence jugée déloyale. De plus, les véhicules hybrides rechargeables, qui bénéficiaient autrefois du bonus, ne sont plus éligibles depuis 2022. Le gouvernement considère que ces véhicules, bien qu'électrifiés, ne répondent pas suffisamment aux objectifs de réduction des émissions de CO2 par rapport aux voitures 100% électriques.





France | International | Mémoire des familles, généalogie, héraldique | Entreprises | Management | Lifestyle | Blogs de la rédaction | Divers | Native Advertising | Juris | Art & Culture | Prospective | Immobilier, Achats et Ethique des affaires | Intelligence et sécurité économique - "Les carnets de Vauban"