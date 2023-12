Le bonus écologique réduit pour les ménages plus aisés

Le bonus écologique, cette aide financière accordée pour l'achat de véhicules électriques, subira dès l'année prochaine un changement notable. Selon les informations rapportées par Les Echos et l'AFP, le montant du bonus pour la moitié des ménages les plus aisés (définis comme ceux du 6e décile et au-dessus) sera réduit de 5.000 à 4.000 euros, soit une baisse de 20%. Ce réajustement reflète la volonté du gouvernement de réorienter les aides publiques dans un contexte de contraintes budgétaires croissantes.



En revanche, les ménages les plus modestes continueront de bénéficier d'un bonus écologique renforcé de 7.000 euros. Cette décision souligne l'engagement de l'exécutif à soutenir l'acquisition de véhicules propres par ceux ayant des revenus plus limités. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, avait déjà évoqué l'idée d'un barème du bonus écologique « mieux différencié et dégressif en fonction des revenus des ménages » lors de la présentation du projet de loi de Finances.