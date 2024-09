Le budget 2024 sous pression : un déficit qui inquiète Bercy

Pour ramener le déficit à 5,1 % du PIB, plusieurs pistes sont envisagées. Le gouvernement sortant a laissé en suspens des mesures comme la taxation des rentes des entreprises énergétiques et des rachats d’actions, qui pourraient rapporter environ 3 milliards d’euros en 2024. De plus, des crédits de l’État pour un montant de 16,7 milliards d’euros ont été gelés, offrant au prochain gouvernement une marge de manœuvre pour ajuster les dépenses, souligne Les Echos.



La perspective d’un déficit supérieur à 5,6 % du PIB en 2024 pose également la question du respect des engagements européens de la France. Le pacte de stabilité de l’Union européenne fixe un seuil de déficit à 3 % du PIB, un objectif qui semble de plus en plus difficile à atteindre. Le dépassement de ce seuil pourrait entraîner des conséquences pour la France sur la scène européenne, renforçant la nécessité de mesures budgétaires rigoureuses.