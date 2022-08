Le camembert en passe de tout perdre face à la mozzarella et à la raclette

Le camembert n'a plus la cote auprès des Français. Le fromage de Normandie pourrait en effet céder sa deuxième place au classement des fromages les plus consommés en France à la mozzarella et à la raclette ! Ces derniers peuvent en effet plus facilement s'intégrer à des recettes ou servir d'apéritifs, tandis que le camembert est plus ou moins prisonnier de son statut de fromage de plateau qui intervient entre le plat de résistance et le dessert.



Sans adaptation très rapide, le camembert pourrait donc bien perdre des plumes dans le cœur et dans l'estomac des Français. Selon une étude de Kantar pour le compte de FranceAgriMer, le fromage encaisse en effet une chute de ses volumes de 10% en 2021 : l'an dernier, ce sont 43.800 tonnes de camembert qui ont été consommées. Sur les cinq dernières années, la baisse s'établit à 18,3%.