Le chiffre d'affaires de la restauration à table a plongé

Le secteur de la restauration a sans nul doute été l'un de ceux qui ont été les plus touchés par la crise sanitaire. Les cafés et les restaurants ont subi des fermetures administratives durant de longues semaines et l'activité n'a pu réellement reprendre qu'avec la levée des restrictions sanitaires au printemps. Selon NPD Group, la restauration commerciale a subi une perte de son chiffre d'affaires de 45% de janvier à juillet, par rapport à la même période pré-Covid de 2019. La fréquentation a chuté de 39%.



Mais c'est la restauration à table qui a le plus perdu, avec un chiffre d'affaires qui a dévissé de 68%, tandis que la restauration rapide s'en est mieux sorti avec -17%. Le secteur de la restauration commerciale comprend le service à table (cafétérias, cafés, brasseries ou encore bars), la restauration rapide (de type fast-food, sandwicheries, boulangeries et vente à emporter/livrée), la restauration en entreprise, les distributeurs automatiques, ainsi que la restauration dans les lieux de loisirs et les transports.