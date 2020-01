Le chômage a fortement reculé en 2019

Le nombre de demandeurs d'emploi de la catégorie A, c'est à dire sans activité, s'est établi à 3,553 millions de personnes en fin d'année dernière.Sur le quatrième trimestre, le recul est de 1,7%, soit 63 000 inscrits en moins. C'est la plus forte baisse depuis le troisième trimestre 2017, relèvent le ministère du Travail et Pôle emploi. La baisse est tout aussi sensible pour les catégories A, B et C : sur un an, elle est de 3%, un total de 5,740 millions de chômeurs (176 000 personnes de moins d'une année sur l'autre). Le recul sur le dernier trimestre s'établit à 1,6%.Sur l'ensemble de l'année, la baisse est de 2,2% pour les chômeurs toutes catégories, soit 6,415 millions de personnes. Dans la catégorie A, tous les âges sont concernés par ce recul du chômage : -1,4% pour les moins de 25 ans, -4% pour 25 à 49 ans, -2,1% pour les 50 ans et plus. Bruno Le Maire, au micro de Franceinfo , s'est félicité d'un taux qui sera « l’un des plus faibles des quinze dernières années ».