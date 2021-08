Le chômage continue de baisser au mois de juillet

Le ministère du Travail prévient toutefois que le nombre d'inscrits dans les catégories B et C, c'est à dire ceux qui ont exercé une activité réduite pendant le mois de juillet, a augmenté : 20.600 personnes de plus, soit une hausse de 0,9%. Une hausse due aux fins de contrat et aux retours d'inactivité, selon le bilan mensuel de la direction des statistiques. Toutefois, le nombre total dans les trois catégories reste en recul de 0,7%, soit 39.500 inscrits de moins. Une baisse qui reste « significative », selon la Dares. En tout, il y a 5,927 millions de chômeurs en France.



Le ministère explique toutefois qu'il vaut mieux privilégier les données trimestrielles plutôt que mensuelles, qui sont plus volatiles et « parfois difficiles à interpréter ». Les chiffres trimestriels sont eux aussi en baisse : à la fin du printemps, le taux de chômage s'établissait ainsi à 8% de la population active, soit 0,1 point de moins qu'au premier trimestre.