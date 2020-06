Le chômage va franchir le seuil des 10%

Il y a trois mois, le taux de chômage était descendu à 8,1%, son niveau le plus bas depuis trois ans. Muriel Pénicaud a convenu devant les micros de BFM Business que. « On avait les clignotants verts pour aller vers les 7%, mais là, ce n'est plus possible », a admis la ministre du Travail. Pour elle, le sujet désormais est de « limiter la hausse du chômage » et « trouver des alternatives ». C'est l'emploi qui sera la « boussole » du gouvernement dans le plan de relance que prépare l'exécutif. Une des « hautes priorités » sera l'apprentissage.« Un pays qui n'investit plus sur les jeunes c'est un pays qui n'a pas d'avenir », a expliqué Muriel Pénicaud qui a un message pour les entreprises : « on vous a aidé, aidez le pays en formant des jeunes ». Elle se félicite d'ailleurs que le nombre d'apprentis ait été en progression de 16% l'an dernier. Mais la ministre ne se voile pas la face : « On s'attend à des défaillances d'entreprises. Pour celles qui étaient fragiles avant, le Covid-19 est parfois le coup de grâce ».