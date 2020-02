Le commerce en ligne dépasse les 100 milliards d’euros en France

Avec un chiffre d’affaires de 103,4 milliards d’euros en 2019, le secteur du commerce en ligne (vente de produits et de services) s’est très bien porté, rapporte le bilan annuel de la Fevad, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Des ventes en progression de 11,6% par rapport à 2018, même si les professionnels ont relevé un ralentissement de la croissance au dernier trimestre. La vente de produits représente 45% du total du chiffre d’affaires l’an dernier, soit 46,5 milliards d’euros. Le reste provient de la vente de services.



Le panier moyen est en recul, à moins de 60 euros. Le signe que l’achat en ligne se démocratise : les Français achètent désormais toute sorte de biens et de services depuis internet, et de plus en plus avec leurs smartphones. Les ventes mobiles progressent ainsi de 18%, c’est quatre fois plus rapide que l’indice global (elles représentent également 39% du chiffre d’affaires des plateformes d’e-commerce). La Fevad prévoit que les achats mobiles seront majoritaires d’ici 2022.